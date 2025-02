Unitre Modica. Visita guidata al duomo di San Giorgio

Organizzata dall’Unitre di Modica una interessante visita presso la Chiesa di San Giorgio, guidata da Marcella Burderi, con la partecipazione di un nutrito gruppo di Soci e di simpatizzanti.

Una visita, resa possibile dalla disponibilità del Parroco padre Michele Fidone e che, grazie alla preparazione della Guida, ha consentito ai partecipanti di conoscere una realtà e tanti particolari per lo più sconosciuti.

Particolarmente apprezzati le tele e le diverse opere artistiche, illustrate nel corso della visita.

“Il Duomo di San Giorgio a Modica – ha sottolineato Marcella Burderi – è uno scrigno di impareggiabile bellezza architettonica. Al suo interno le tele e le opere scultoree sono un affascinante viaggio nella narrazione cristiana. Narrazione che recupera il linguaggio precristiano e lo fa proprio perchè immediatamente comprensibile anche a chi, in passato, non comprendeva il latino. Nelle tele e nelle opere scultoree si evidenzia la storia dei martiri, l’importanza del “mantello” e la presenza di Maria che vince sul male. Un viaggio intenso e ricco di spunti che lascia a chi lo intraprende la possibilità di tornare a leggere quei segnali ormai dimenticati ma non per questo meno affabulatori, capaci di svelare la profondità del messaggio cristiano” .

A conclusione della visita il Presidente Enzo Cavallo ha ribadito l’importanza delle escursioni programmate ed ha preannunciato i futuri appuntamenti dell’Unitre di Modica che, con le visite guidate, si prefigge di far conoscere le tante ricchezze di straordinario valore artistico, culturale e religioso conservate nelle Chiese barocche della Città .

