Los Angeles: Un’altra notte speciale per Joseph LU

Da Hollywood a Los Angeles, continua il viaggio del pianista modicano Joseph Lu. Una emozione dopo altra per l’artista modicano. A Los Angeles per Joseph Lu, è stata una notte intensa, una grande festa piena di soddisfazioni, perché, grazie alla sua musica, a trionfare è stato l’amore. Riuscire a portare a Los Angeles un messaggio universale, che tra l’altro ha riscosso grande successo, e poi salire sul palco del World Entertainment Awards ed esibirsi tra i grandi della musica internazionale, è stato un onore, un grande privilegio, che in pochi riescono a conquistare. La sua straordinaria interpretazione di Power of Love è entrata dritto al cuore di chi ha ascoltato ed ascolterà nelle TV e Radio Americane. Un ringraziamento – ha detto Joseph Lu – va al Piccolo Matteo, fonte di ispirazione, ed all’associazione “LA TERRA DI MATTEO”, che lavora instancabilmente per un futuro migliore. Un grazie alla mia famiglia ed un grazie a tutti coloro che ogni giorno mi danno forza per proseguire questo viaggio. Insomma, un grande successo proprio lì, a Los Angeles, dove grandi artisti, oltre al numeroso pubblico presente, si sono alzati in piedi per acclamare l’interpretazione del brano “Power of Love, che è riuscito a stimolare in ognuno dei presenti una forte emozione. Una standing ovation, oltre che per la straordinaria interpretazione di oltre sei minuti, per il messaggio che questa canzone ha voluto lanciare. Anche Los Angeles si è fatta trafiggere dalla musica di Joseph Lu, per il suo straordinario modo di comunicare messaggi d’amore che riescono sempre, a conquistare il cuore di ogni singola persona.

