I “mal di pancia” nel PD di Ispica. Provinciale e regionali sono con Stornello

Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, e il segretario regionale, Lino Giaquinta, insieme all’on. Nello Dipasquale scendono in campo per sostenere la posizione del consigliere comunale di Ispica Stornello dopo che quest’ultima era stata messa in dubbio, anzi a dirla tutta pienamente contestate, dal segretario cittadino, Salvatore Fronterrè che aveva affermato che l’azione di Stornello era stata portata avanti a titolo puramente personale, senza alcun consulto con il partito. Ora, invece, la presa di posizione dei maggiorenti regionali e provinciali del Pd che sconfesserebbe le dichiarazioni di Fronterrè. Insomma, una vicenda tutta ancora da chiarire nei propri contorni.

“Piena fiducia al lavoro del nostro consigliere comunale di Ispica, Gianni Stornello (nella foto), che non ha votato la mozione di sfiducia al sindaco, promossa dal primo firmatario consigliere Angelo Galifi. Noi siamo e restiamo il Partito di Pio La Torre e Piersanti Mattarrella e con grande attenzione scegliamo, per storia e valori, gli alleati con cui condividere percorsi e azione politica, con l’unico comune denominatore del rispetto della legalità”.

