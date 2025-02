Salvatore Tuttolomondo riconfermato presidente dei cronos di Ragusa

È stato riconfermato Salvatore Tuttolomondo presidente dei Cronometristi di Ragusa, a rieleggerlo sono stati gli associati dell’Asd “Hyblea” che domenica 02 Febbraio presso la sala Sport & Salute di via Archimede a Ragusa hanno pure riconfermato il direttivo provinciale formato da: Biagio Asta, Maurizio Infantino, Patrizia Distefano, Marco Buscema, Maria Distefano e Alessandro Buscema.

Salvatore Tuttolomondo, cronometrista ufficiale dal 1996 ha rivestito negli anni diverse cariche: istruttore tecnico, vice presidente dell’associazione di Ragusa, nonchè consigliere regionale per i cronos siciliani per ben due mandati; nel 2018 è stato insignito della Stella di Bronzo al merito sportivo per la lunga attività di dirigente e dal 2021 è presidente dell’Associazione dei cronos iblei.

Il ruolo di Revisore dei Conti è stato assegnato a Raffaele Tumino, il Collegio dei Probiviri sarà composto da Luisa Liuzzo e Stefano Zappalà, mentre per il 14° anno consecutivo il ruolo di addetto alle comunicazioni è stato assegnato a Filippo Corvo.

