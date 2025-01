Modica. Tensione in Consiglio Comunale. Possibile rimpasto nella Giunta del Sindaco

Giovedì sera, il clima in consiglio comunale si è fatto teso durante l’intervento finale del sindaco Monisteri, il cui tono deciso e l’espressione “truce” hanno lasciato intravedere un imminente attacco nei confronti del gruppo “abbatiano”. Questo gruppo, che in passato aveva supportato il sindaco, ha mostrato segnali di dissenso durante il voto sulla delibera che dichiarava lo stato di dissesto finanziario. La situazione si è complicata ulteriormente con l’uscita di otto consiglieri dall’aula e il silenzio imbarazzante di altri quattro. Il capo dell’amministrazione comunale non ha avuto peli sulla lingua nel dare del “vile” agli astenuti, concludendo che da questo momento si riparte da zero.

In questo contesto, si prospetta un possibile colpo di scena nell’esecutivo cittadino. I segnali indicano che Monisteri potrebbe avviare una “vendetta” nei confronti di chi ha votato contro la delibera, portando un rimpasto significativo all’interno della giunta. Tra i nomi a rischio figurano tre o quattro assessori, con il vice sindaco Giorgio Belluardo in prima linea, seguito da Delia Vindigni e Chiara Facello. Anche Samuele Cannizzaro e Tino Antoci potrebbero trovarsi in una situazione a rischio.

In questo scenario di instabilità, l’attuale assessore Saro Viola, considerato un elemento di riferimento per Monisteri,, insieme all’assessore Antonio Drago, potrebbe essere ripristinato nel suo precedente ruolo di vice sindaco. Tuttavia, l’appoggio ricevuto dagli altri membri della maggioranza potrebbe tradursi in “pretese” da parte di coloro che fanno capo all’onorevole Nino Minardo, il quale già vanta il supporto della presidente del consiglio comunale, Mariacristina Minardo.

Le prossime ore si preannunciano decisive per il futuro della giunta comunale. Sarà interessante osservare come si evolverà la situazione e quali scelte adotterà il sindaco Monisteri per ristabilire la propria autorità e la stabilità dell’amministrazione. I cittadini attendono con ansia gli sviluppi di una vicenda che segna un punto di svolta nella politica locale.

