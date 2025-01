Votazione dissesto Modica, M5S: “Auspichiamo che il Consiglio si esprima favorevolmente”

“Saremo presenti con una nostra delegazione al consiglio comunale di Modica questa sera chiamato ad esprimersi sulla delibera della giunta che dichiara il dissesto. Non vorremmo, infatti, che i rumors di queste ore su più o meno espliciti diktat da parte dell’ex sindaco Abbate rivolti ai propri consiglieri, fossero veri ed avessero come risultato quello della bocciatura dell’atto e di un’ulteriore perdita di tempo nell’iniziare il necessario percorso di risanamento dei conti, ritardo che non farebbe altro che peggiorare la situazione finanziaria del comune e creare altri danni alla città di Modica”. Lo dice il gruppo del M5S di Modica in relazione al civico consesso, in programma oggi pomeriggio alle 19, che dovrà ratificare la decisione della prima cittadina di proclamare lo stato di dissesto. “Il Consiglio comunale è chiamato a ratificare un atto che è diventato dovuto, per una situazione che è già disastrosa e difficile e che con un voto contrario rischierebbe di diventare irrecuperabile. Auspichiamo un sussulto di dignità del Consiglio comunale, che approvi senza indugio la delibera del dissesto senza perdere ulteriore tempo, magari per le strategie politiche di qualcuno che già tanti danni ha creato alla città e che continuando a tergiversare, continuerebbe a creare ulteriori disagi”.

