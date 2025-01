Cimitero di Scicli, l’amministrazione si prende cura di un luogo importante per tutti noi

Sopralluogo ieri del sindaco di Scicli Mario Marino e dell’assessore Enzo Giannone al cimitero di contrada Mendolilli a Scicli.

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle scale delle ali est e ovest che conducono ai loculi colombari sotterranei per un importo di 130 mila euro. E nei colombari sono stati messi in sicurezza 1500 metri quadri di intonaci.

Tra gli interventi in atto anche la realizzazione dei cancelli elettrici automatici che alla mattina e alla sera apriranno e chiuderanno gli accessi del camposanto comunale.

Saranno rifatte le scale d’ingresso del cimitero e ripristinati alcuni tratti dei vialetti.

I lavori dovranno essere ultimati entro il prossimo mese di maggio.

Si tratta di un intervento atteso per un luogo in cui ognuno di noi custodisce la memoria e il culto dei propri cari.

