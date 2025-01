Poidomani(FDI): “Il Sindaco di Ragusa in cerca di una casa politica”

“La ricerca di una casa politica da parte del sindaco di Ragusa, dopo l’ormai celebre pranzo di Caltagirone, con i maggiorenti regionali di Forza Italia e il vicepremier Tajani, mette alla berlina tutte le avventate teorie sul civismo che, come lo stesso Cassì ha avuto modo di appurare, reggono fino a un certo punto. La necessità per il primo cittadino di trovare una collocazione partitica non più rinviabile, in chiave Regionali, gli fa seguire una strada che lo stesso magari avrebbe ritenuto impercorribile sino a qualche tempo fa, con buona pace degli elettori che lo hanno preferito per questa ragione. Quale la considerazione? Di sicuro che della politica non si può fare assolutamente a meno e che, come noi di Fratelli d’Italia sappiamo, occorre interpretarla in maniera sana e proficua, con grande disponibilità e al servizio della collettività”.

Così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani, a commento dei boatos di ordine politico che, in queste ultime ore, hanno interessato da vicino il primo cittadino del comune capoluogo. “Ci sembra, senza dubbio, di poter sostenere – afferma Poidomani – che le scelte di Cassì hanno disorientato gli elettori di alcuni partiti e che, di sicuro, quelle che si troverà in procinto di fare, al di là delle riflessioni buoniste, non contribuiranno a rendere questo itinerario più chiaro. L’unica speranza è che, finalmente, si possa parlare in modo trasparente. Dunque, anche secondo quanto testimoniato dalla sua presenza al famoso pranzo, Cassì smentisce Cassì? I partiti continuano ad essere gusci vuoti o lo sono soltanto all’occorrenza in base a quelle che sono le speranze di questo o quello? Un’altra riflessione, poi, consentiteci di farla. Se è vero che il sindaco entrerà a far parte di Forza Italia, quali saranno le determinazioni che assumeranno alcuni esponenti politici, alleati del sindaco? Che scelte compiranno? Continueranno a rimanere in giunta o, a rigor di logica, si dimetteranno per coerenza? Siamo proprio curiosi di capire”.

Salva