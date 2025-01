Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi dalla A alla Z

Un viaggio speciale nelle parole attraverso il Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi, il progetto promosso e realizzato da Fondazione Pordenonelegge in collaborazione con Fondazione Treccani Cultura, giunto alla sua 3^ edizione, e dedicato a tutte le scuole secondarie di I grado d’Italia. Agli studenti e alle studentesse, con il prezioso contributo dei loro insegnanti, si chiede di scegliere le parole più importanti, più urgenti, più curiose, per raccontarsi, per dire chi sono e come è il mondo visto attraverso i loro occhi.

Un lavoro propedeutico, con incontri formativi online rivolti agli insegnanti e agli studenti, faciliterà la partecipazione al progetto. In particolare, una lezione dedicata alle classi partecipanti con il prof. Giuseppe Antonelli, che racconterà cos’è un dizionario e un incontro riservato ai docenti con Beatrice Cristalli, sui linguaggi delle nuove generazioni.

Una commissione tecnica selezionerà le definizioni pervenute, che poi verranno inserite nella nuova edizione del glossario.

Nell’edizione 2024 del progetto – coordinato dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet e dal direttore artistico Gian Mario Villalta, con la partecipazione straordinaria del linguista Giuseppe Antonelli – abbiamo raccolto un

glossario di 187 parole: un’opera collettiva alla quale hanno partecipato circa 40 scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, oltre che del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, anche di Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Emilia

Romagna, Abruzzo, Marche, Lazio, Calabria, Campania.

Un piccolo, nuovissimo Dizionario che ha offerto a chi lo ha scritto – e offre a chi lo legge – una inedita occasione di confronto con la lingua italiana. Il compito assegnato – sviluppare i propri pensieri sulla falsariga delle definizioni del

dizionario – ha reso infatti necessario capire come la lingua si possa analizzare da diverse prospettive (grammatica, etimologia, semantica, uso popolare o specialistico…). E dallo schema di base, fondamentale per identificare la parola, si

schiude per ogni voce un valore aggiunto di libertà e spirito creativo.

Ecco allora la nuova edizione del Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi, ancora più ricca e sorprendente, dove la definizione canonica del vocabolario è il punto di partenza per fare una riflessione, esprimere un

desiderio, lanciare una speranza.

Le parole selezionate, presentate dalla A alla Z, rappresentano anche un atlante affettivo, una bussola per orientarsi nel mondo dei ragazzi e delle ragazze, per provare a esplorarlo e per guardare al futuro.

