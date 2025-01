Volley Modica: Vittorie per l’Under 19 e in Prima Divisione

Fine settimana carico di impegni per le formazioni giovanili della Volley Modica che partecipano anche ai campionato di Serie C e Prima Divisione.

Per quanto riguarda le formazioni giovanili, l’Under 17 nel fine settimana ha riposato, ma domani sarà impegnata nella trasferta di Siracusa, mentre la formazione under 19 continua la sua marcia incontrastata e vince in tre set con i pari età del Free Volley Vittoria.

Buona la “prima” della formazione di Prima Divisione (nella foto), che domenica mattina ha esordito con un successo al tiebreak con i pari grado del Siracusa. In un atmosfera bella (si tornava a giocare di domenica mattina alle 11), e con una buona cornice di pubblico nonostante il maltempo, i giovani biancoazzurri (sono tutti under 18) hanno sofferto, ma alla fine sono riusciti a portare a casa la vittoria, ma onore e merito anche ai loro avversari che sono usciti a testa alta dal campo. Francesca Giucastro sta lavorando con impegno, trasmettendo ai suoi ragazzi i sani valori dello sport oltre che la sua esperienza e i risultati raccolti sul campo sono il frutto di tanti sacrifici in palestra durante gli allenamenti.

L’unica nota dolente (ma solo per il risultato) arriva dalla serie C, dove sabato pomeriggio i ragazzi di Ciccio Italia sono stati battuti tra le mura amiche del “Geodetico” dall’Agira Volley. Anche in questo caso la giovane formazione modicana (quasi tutti sono under 17 e 19) ha dimostrato una crescita esponenziale che aumenta di partita in partita. I risultati del campo forse penalizzano oltremisura le prestazioni, ma dal momento in cui la finalità è quella di far crescere i giovani del vivaio in un campionato importante come quello di serie C è giusto che i risultati passino in secondo piano.

