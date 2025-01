Modica, proclamata una giornata di sciopero dagli operatori ecologici

Gli operatori ecologici alla dipendenze dell’IGM, società che gestisce il servizio di igiene ambientale a Modica, incroceranno le braccia per l’intera giornata del prossimo 3 febbraio. Lo sciopero è stato proclamato da Fp Cgil, Uil trasporti e Fiadel i quali hanno segnalato, tra gli altri, al Prefetto di Ragusa, che da più di un anno si registrano notevoli ritardi nei pagamenti delle spettanze e che l’ultimo stipendio del mese di ottobre 2024, che, doveva essere erogato come da contratto entro e non oltre il 15 di novembre, è stato bonificato il 18 dicembre scorso.

Questa la situazione messa nero su bianco dai sindacati:

Dicembre 2024 stipendio ad oggi non pagato;

Novembre 2024 stipendio ad oggi non pagato;

Ottobre 2024 stipendio effettuato per intero il 18.12.2024;

Settembre 2024 saldo del 40 % effettuato il 27.11.24;

Settembre 2024 acconto del 60 % effettuato il 13.11.24:

Agosto 2024 acconto del 50 % effettuato il 19.09.24 e saldo effettuato il 18.10.24;

Luglio 2024, stipendio effettuato per intero il 10.09.24;

Giugno 2024 stipendio effettuato per intero il 25.07.24;

Maggio 2024 stipendio effettuato per intero il 02.07.24;

Aprile 2024 acconto del 50% effettuato il 03.06.24;

Marzo 2024 acconto del 50% effettuato il 23.04.24 e saldo effettuato il 29.04.24, acconto del 50% effettuato il 22.03.24 e saldo effettuato il 27.03.24, stipendio effettuato per intero il 28.02.24;

Dicembre 2023 stipendio effettuato per intero il 24.01.24;

Novembre 2023 acconto del 50% effettuato il 21.12.23 e saldo effettuato il 29.12.23;

Ottobre 2023 stipendio effettuato per intero il 30.11.23, stipendio saldato il 25.10.23. “La situazione – chiariscono ancora i sindacati – è oramai divenuta insostenibile per tutti i lavoratori e le loro famiglie. Pertanto, si chiede all’Igm di adoperarsi fin da subito affinché ai lavoratori entro e non oltre la giornata odierna, venga saldato tutto il pregresso maturato, cioè la mensilità del mese di novembre e di dicembre 2024, nel caso contrario giorno 27 gennaio 2025 (lunedì) si effettueranno due ore di assemblea retribuita per ogni fine turno. Infine, è stato proclamato lo sciopero per il settore in oggetto per l’intera giornata del 3 febbraio 2025, nel rispetto della legge 146/90e s.m.i. e dell’accordo di settore del 1° marzo 2001. Lo sciopero dell’intera giornata per l’azienda nelle quale viene applicato il contratto Collettivo Nazionale in oggetto riguarderà tutti i lavoratori il cui turno avrà inizio nella giornata di lunedì 3 febbraio 2025, con la garanzia delle prestazioni indispensabili”.

