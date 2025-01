Il Servizio Civile Universale alla Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi” di Modica

Nell’ambito del progetto “A braccia aperte per stupirsi” promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa nel settore del patrimonio storico, artistico e culturale è stato attivato il Servizio Civile presso la Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”.

Il Presidente della Fondazione Grimaldi, avv. Salvatore Campanella, comunica che sono quattro i posti disponibili e che il Responsabile Referente del Progetto è il cav. avv. Filippo Pasqualetto, il quale, in sinergia con la Fondazione San Giovanni Battista, ha provveduto ad elaborare il piano di adesione quale Ente di Accoglienza.

Il bando, già pubblicato, permetterà a 4 giovani dai 18 ai 28 anni di vivere una significativa esperienza formativa presso la Fondazione G.P. Grimaldi di Modica, e prevede 25 ore settimanali per 12 mesi con un assegno mensile di 507,30 euro. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 di martedì 18 febbraio 2025, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it -con SPID, indicando il codice sede n. 224380. Per ulteriori eventuali informazioni telefonare alla Fondazione San Giovanni Battista – 0932 622574.

Una grande opportunità per i giovani del nostro territorio che saranno coinvolti in varie attività: dalla realizzazione di materiale informativo sulla storia e le opere presenti nelle sedi, alla pubblicizzazione delle attività del progetto, dall’accoglienza dei visitatori, al miglioramento dei servizi di fruizione delle attività culturali; potranno partecipare attivamente alle attività di formazione ed affiancamento, atte ad acquisire le competenze necessarie per l’attività di inventariazione e catalogazione di beni mobili e atti documentali e dare supporto alla progettazione e realizzazione testuale e fotografica di targhette e didascalie delle opere d’arte. Potranno ancora supportare la progettazione di incontri di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza attorno a temi della promozione culturale sociale e scientifica e dare supporto nella gestione della comunicazione sociale nel lavoro di rete con le parrocchie e le fondazioni collegate da speciali rapporti e/o convenzioni. Potranno anche essere impegnati nel collaborare all’aggiornamento quotidiano dei siti e dei contenuti online (aggiornamento newsletter, caricamento articoli nel sito web, pagina Facebook)

Salva