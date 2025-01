“Tesi senza antitesi”, secondo cicli. I giovani raccontano Scicli con le loro tesi di laurea

Comincia sabato, 25 gennaio, alle 18.30 il secondo ciclo di Tesi senza antitesi, i Giovani raccontano Scicli con le loro tesi di laurea. Si tratta di momenti di incontro nello spazio multifunzionale della Fondazione Confeserfidi in cui giovani laureati sciclitani presentano, raccontano e spiegano le loro tesi dedicate alla Città e alle sue tante risorse. Dopo gli ottimi risultati di seguito e di critica ottenuti nel primo ciclo di eventi lo scorso anno, la Fondazione Confeserfidi, insieme a Confeserfidi e con il patrocinio del comune di Scicli, propone tre appuntamenti che cadenzeranno, uno al mese, le settimane sino alla prossima primavera.

Si comincia sabato 25 gennaio, alle 18.30, con Michele Giannone e la sua tesi dal titolo ‘Europa a sostegno del turismo in Sicilia: i GAL’; un’analisi dello sviluppo del turismo nella nostra area, attraverso i Gruppi d’Azione Locale e le loro iniziative.

Alessandra Casciano sarà protagonista dell’evento del 22 febbraio, alle 18.30, presentando la sua tesi dedicata a ‘Il martirio di San Bartolomeo di Francesco Pascucci della chiesa di San Bartolomeo a Scicli’, con l’analisi di uno spaccato di grande pregio delle testimonianze culturali di quest’area della Sicilia. Infine, l’ultimo evento in programma il 22 marzo, sempre alle 18.30, con la presentazione della tesi di Ilary Pellegrino: ‘Il fenomeno dell’oleoturismo: l’Olio DOP Monti iblei nella monumentalità sciclitana’ con il dettagliato racconto di un fenomeno in grande

espansione.

Tutti gli eventi si terranno nello Spazio multifunzionale della Fondazione Confeserfidi in via Arco Castro n.1/2/3, Scicli.

