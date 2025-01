Ragusa Calcio, Mister Erra: “Con l’Acireale mi aspetto dai miei ragazzi una prova superlativa”

Domani, con fischio d’inizio alle ore 14.30, si svolgerà la ventesima giornata del campionato di Serie D- Girone I (nonché la terza del girone di ritorno), dove il Ragusa Calcio affronterà l’Acireale Calcio, presso lo stadio Aci e Galatea. Un match importante, in cui gli Azzurri non potranno contare sulla presenza dei propri tifosi in quanto la trasferta è stata loro vietata, e che dovrà servire alla squadra ragusana per racimolare punti e posizioni in classifica. A tal proposito, le due formazioni hanno solo due punti di differenza, Acireale 18 punti, Ragusa 20 punti.

Qui di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra, in vista del match di domani:

“Qualche acciacco di troppo ha caratterizzato questa settimana, ma con la rifinitura ci siamo ricompattati. Stiamo vivendo uno spirito positivo. Domani dovremo affrontare una squadra che, durante il mercato di riparazione, ha fatto vari acquisti, con giocatori esperti e importanti; una squadra che attualmente è sotto di noi in classifica e che farà di tutto per sfruttare il fattore casalingo e carcare di superarci. Noi dobbiamo fare in modo che questo non accada, e mi aspetto dai miei ragazzi una prova superlativa. Domani è una partita molto importante, uno scontro diretto, il margine di errore si assottiglia, quindi ci vuole una grande soddisfazione, e grande attenzione, con il rispetto di sempre verso un avversario che ha un grande blasone, ma anche con la consapevolezza dei nostri mezzi.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, posso dire che sono arrivati ragazzi nel reparto arretrato che hanno buona fisicità, buona esperienza, ho grandi aspettative verso i miei ragazzi”.

E nel frattempo l’Asd Ragusa Calcio annuncia un nuovo arrivo in casa azzurra: si tratta del difensore argentino Callegari.

Qui di seguito la scheda di presentazione.

Emiliano Callegari

Data di nascita- 26/02/1996

Luogo di nascita- Buenos Aires

Ruolo- Difensore centrale

Altezza- 1.86 m

Peso- Kg 87

Esperienze passate:

-Club San Telmo (Primera B Argentina 2015 fino al 2018)

-Imperia (Eccellenza ligure 2018/19)

-Borgaro Nobis (Serie D 2019/20)

-Ducato Spoleto (Eccellenza 2020/21)

-Formia (Serie D 2021/22 inizio stagione)

-Sirens FC Malta (Premiere League 2022/23 inizio stagione)

-Floriana FC (Premiere League 2022/23)

-Churchill Brothers (I League India 2023/24)

-Sportivo Italiano (Primera B Argentina i primi 6 mesi del 2024)

-Acireale (Serie D inizio stagione 2024/25)

Commento di Callegari:

“Ho tanta voglia di fare bene, questa è una squadra giovane, e il mister ha delle idee molto chiare. Ringrazio i Presidenti e lo staff per l’interesse, farò del mio meglio per aiutare la squadra”.

