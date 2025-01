Continua la corsa alla vetta per il Modica Calcio

Dopo una lunga settimana di allenamenti, condizionata dal mal tempo, il Modica Calcio è pronto a tornare in campo contro una formazione ostica come la Jonica, da sempre conosciuta per il suo agonismo e la determinazione messa in campo.

Dopo il pareggio maturato a Mazzarrone, è tempo della prima davanti al pubblico di casa per i nuovi arrivati, Pasquale Ferrara potrà contare sull’intero gruppo squadra, ad eccezione di Susino, preparando al meglio una sfida che arriva in un momento cruciale della stagione.

La Jonica, dal canto suo ha continuato a centellinare la rosa con giovani di prospettiva che portano entusiasmo e voglia di lottare su ogni pallone. Proprio l’agonismo è da sempre il punto cruciale per il mister modicano che considera questa qualità cruciale per far esaltare, poi, la tecnica dei propri ragazzi.

Una domenica, quindi, che si prospetta ricca di emozioni e di grande calcio.

Ecco l’elenco dei convocati per la gara di Domenica 19 Gennaio, ore 15:00, al “Vincenzo Barone” di Modica, contro la Jonica:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cappello, Fragapane, Mallia, Messina, Mollica, Palmisano, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Denaro, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Cacciola, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

