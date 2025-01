Il dissesto comunale a Modica. Medica: “Situazione irreversibile”

“Come ex consigliere comunale, giornalista e cittadino modicano, sono dispiaciuto e preoccupato per la nostra città e, in particolare, per il Comune già avviato verso il dissesto finanziario. Nella mia vita professionale, privata e anche politica, ho imparato a valutare ogni cosa a trecentosessanta gradi e nel suo complesso”. E’ quanto scrive Marcello Medica, ex consigliere cmunale del Movimento 5 Stelle, soffermandosi sulla questione dell’imminente dichiarazione di stato di dissesto finanziario a Palazzo San Domenico.

“Per quanto riguarda la delicata e grave situazione finanziaria del Comune di Modica – afferma – come già fatto negli anni in cui ho ricoperto il mandato di consigliere comunale, ovvero dal 2018 al 2023, ho analizzato attentamente le principali criticità dell’ente ed ho notato che insieme all’enorme massa di debiti, vi è anche una bassissima percentuale di riscossione dei tributi comunali, criticità quest’ultima più volte evidenziata dal collegio dei revisori dell’ente, e individuata come “prima di una serie di cause che hanno condotto alla grave crisi finanziaria dell’ente”. Così si esprimono, infatti, i revisori nella relazione al rendiconto di gestione 2022: “L’organo di revisione ritiene insufficienti le attività poste in essere dall’ente in ordine al recupero dell’evasione tributaria, in quanto si rileva un’attività di accertamento poco incisiva. Risulta necessaria una incisiva attività di riscossione forzata sia in conto residui che in conto competenza. Si registra una reiterata bassa capacità di riscossione identificata nelle entrate del Titolo I e III, in particolar modo sui capitoli inerenti l’Imu, Tasi e Tari anni pregressi e Servizio Idrico. Pertanto, si suggerisce e raccomanda, al fine di migliorare la capacità di riscossione, di provvedere ad avviare le procedure di riscossione coattiva dei tributi, per i quali sono scaduti i termini di versamento e non ancora prescritti”.

“In particolare – ancora Medica – ho esaminato l’ultimo rendiconto di gestione approvato, ovvero quello del 2022, dove, i tributi non riscossi superano il debito del Comune di Modica, infatti, a fronte di un debito di 94.092.430,74 euro, vi sono tributi non riscossi riguardanti le principali entrate dell’ultimo quinquennio di 137.434.629,88 euro. Una somma stratosferica, ad oggi sicuramente ancora più elevata e che non può non far riflettere sulle sue ricadute negative per gli equilibri di bilancio e sulle responsabilità che negli anni hanno generato una simile massa di tributi non riscossi. Responsabilità che in primis non possono che ricadere in capo a chi ha amministrato il Comune senza aver fatto più di tanto per recuperare i tributi pregressi non pagati. Così, se prendiamo ad esempio la Tari per l’anno 2022, vediamo che su entrate accertate di 13.371.507,43 euro, la parte non riscossa di competenza è pari a 9.761.975,07 euro e ciò vuol dire che la percentuale di riscossione nell’anno di competenza è del 27%. Come in una famiglia, o meglio, come in un’azienda, se nel tempo le entrate diminuiscono ma le spese necessarie sono sempre uguali o addirittura crescono, i debiti aumentano fino ad arrivare al fallimento. A ciò si aggiungano gestioni dell’ente tutt’altro che virtuose o tutt’altro che esercitate col buon senso del padre di famiglia. Ed è quello che in pratica è accaduto al Comune di Modica – conclude Medica – che adesso si trova in una situazione finanziaria ormai irreversibile, non rimanendo altro che prenderne atto e appellarsi al senso di responsabilità di chi ancora ce l’ha, nella speranza che quanto accaduto serva da lezione soprattutto a chi negli anni ha condotto o ha contribuito a condurre il Comune nello stato attuale di dissesto finanziario. Da parte mia, rimango, come sempre, a disposizione per una nuova ricostruzione non solo finanziaria della nostra città”.

