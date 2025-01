Ragusa, rubato gasolio da un camion in sosta. Arrestati

Due romeni quarantenni sorpresi dopo avere rubato del gasolio da un autocarro in sosta. A lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario del mezzo che stava dormendo nella cabina. L’episodio si è verificato sullo spiazzale di un centro commerciale della periferia di Ragusa. All’arrivo della polizia è nata una colluttazione tra i due ladri e gli agenti. I due romeni sono stati ammanettati e condotti in carcere a Ragusa. Oggi l’udienza di convalida davanti al Gip, Eleonora Schininà. Il pm Santo Fornasier ha contestato il reato di rapina impropria. Uno degli indagati ha risposto al Gip. Il magistrato ha convalidato gli arresti. I due indagati restano in carcere.

