Ragusa. Incessante lavoro per fronteggiare i danni del ciclone Gabri

Ieri giornata intensa con innumerevoli interventi congiunti e mirabilmente coordinati grazie alla costante comunicazione tra gli operatori di Protezione Civile Comunale, del Dipartimento Regionale, la Prefettura di Ragusa e la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sul campo, grazie alla collaborazione tra le squadre dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile Comunale e i Gruppi di Volontariato, sempre encomiabili, si sono conclusi tutti gli interventi con successo evitando che le criticità che si sono succedute nel territorio si trasformasse in pericoli reali per l’incolumità pubblica. Sono state decine gli interventi tempestivamente risolti.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno lavorato fino a tarda sera scongiurando seri pericoli causati da pali e cavi elettrici caduti nei luoghi pubblici.

L’assessore alla Protezione Civile, Giovanni Iacono che ha seguito dalla centrale tutti gli interventi, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a quanti si sono spesi per l’incolumità della collettività.

