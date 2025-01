Anche a Ragusa chiusura scuole e luoghi all’aperto per allerta meteo

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso l’avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 25016 prot. n. 1697 del 16/01/2025 contenente livello di allerta arancione dal pomeriggio di oggi e rosso dalla mezzanotte di oggi 16 gennaio alla mezzanotte di domani 17 gennaio 2025, nei territori comunali della zona F della Regione Siciliana di cui fa parte la Provincia di Ragusa. Sono previste condizioni meteo avverse caratterizzate da venti forti con raffiche di burrasca forte, dai quadranti Sud-Est e mareggiate lungo le coste esposte oltre a piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento di burrasca, localmente di burrasca forte orientali.

Essendoci la reale possibilità che le condizioni meteo avverse non consentiranno una regolare circolazione del traffico veicolare, soprattutto nelle aree critiche e in prossimità delle scuole, e che il forte vento potrebbe causare la caduta di rami e alberi all’interno delle ville comunali e dei cimiteri il sindaco Peppe Cassì, con ordinanza numero 38 del 16.01.2025, ha disposto, fino alle ore 24 del 17 gennaio 2025, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, delle università, delle ville comunali, dei cimiteri, degli impianti sportivi pubblici all’aperto del Comune di Ragusa.

Salva