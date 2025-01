Chiaramonte Gulfi. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado per domani 17 gennaio

Il sindaco di Chiaramonte Gulfi con ordinanza sindacale n. 66 di oggi pomeriggio ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, dei giardini comunali e del Cimitero Comunale. Il provvedimento è stato preso in conseguenza dell’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n.25016 del Servizio Regionale di Protezione Civile. Infatti sono previste in particolare per domani 17 gennaio condizioni di meteo avverse in tutta la Sicilia Orientale contrassegnata in rosso.

