Annalisa Monteforte tra i 12 finalisti di Bouquet Sanremo 2025, i complimenti di Confcommercio

Confcommercio sezionale Scicli e Confcommercio provinciale Ragusa si congratulano con la fiorista Annalisa Monteforte per essere stata nominata tra i 12 finalisti del prestigioso “Bouquet festival di Sanremo 2025”. Monteforte, che è componente del direttivo sezionale e componente del consiglio provinciale di Confcommercio Ragusa, ha superato la concorrenza dei migliori professionisti del settore di tutta Italia sino ad arrivare a conquistare un posto al sole nella fase finale della nona edizione di questo importante evento. Grazie alla sua maestria e creatività, ha conquistato il pubblico e la giuria. Ha proposto due splendidi bouquet, frutto della sua esperienza e della passione per l’arte floreale.

“Espressione anche di Federfiori – dice il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino – Annalisa ha saputo incarnare al meglio la capacità creativa che il nostro territorio è in grado di esprimere. Non è cosa di tutti i giorni riuscire ad arrivare, in tutta Italia, tra i 12 finalisti di una competizione così prestigiosa. Ad Annalisa, dunque, i migliori auguri da parte di tutto il direttivo sezionale e da parte di tutti gli associati Confcommercio per avere dimostrato, ancora una volta, la sua verve con cui ha incantato i giurati. Siamo sicuri che questo è solo un altro passo di quelli in avanti che compirà per mettere ulteriormente in evidenza la propria arte. Ha dato, ancora una volta, piena dimostrazione delle proprie capacità. Davvero i più sinceri complimenti da parte di noi tutti”.

