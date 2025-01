Monterosso Almo. Giubileo 2025. Con una solenne cerimonia apertura della Porta Santa

Anche a Monterosso Almo l’apertura della Porta Santa del Santuario diocesano dell’Addolorata ha ufficialmente dato avvio al Giubileo Ordinario 2025 indetto dal Papa Francesco. Una cerimonia che si è svolta sabato sera e che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. Il raduno è avvenuto nella chiesa di San Giovanni Battista da dove è partito un pellegrinaggio verso il Santuario che rappresenta il cammino di speranza che il popolo di Dio e’ chiamato a compiere durante questo anno Giubilare. La Croce in legno del Giubileo, seguita dai Pellegrini con in testa l’arciprete don Innocenzo, il vicario don Salvatore ed il diacono Giovanni Agostini, ha attraversato la Porta Santa del Santuario . Con questo simbolico gesto il Giubileo ha

preso ufficialmente avvio. La celebrazione eucaristica è poi proseguita con la memoria del Battesimo quando l’arciprete ha benedetto tutti i fedeli presenti con l’acqua battesimale per ricordare il loro ingresso nella comunità cristiana. E poi seguita la veglia della pace . “ Questa veglia ci invita a invocare Dio come fonte di riconciliazione e armonia tra i popoli- afferma l’arciprete don Innocenzo Mascali – nella consapevolezza che la Parola di Dio e’ luce che orienta i nostri passi e insegna il perdono. Papa Francesco ci ha esortato a riscoprire la preghiera, indispensabile per costruire una pace vera e duratura. La preghiera è la via maestra verso la santità e verso la giustizia, capaci di dare speranza e concretezza anche nei momenti di conflitto”.

Nelle foto alcuni momenti della cerimonia.

