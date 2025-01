L’Ordine dei Giornalisti incontra i territori, nuova iniziativa al via a Ragusa

Al via durante i lavori del Consiglio a Ragusa, la nuova iniziativa dell’Ordine dei giornalisti Sicilia, “l’Ordine incontra i territori”.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Consiglio, che in tre anni e mezzo di attività ha avviato interlocuzioni con i colleghi di tutta la Sicilia.

A Ragusa sono intervenuti Sonia Iacono, segretaria provinciale Assostampa Ragusa, Emanuele Occhipiniti, direttore ufficio Comunicazione della Diocesi di Ragusa, Mario Papa, direttore di TeleIblea, Katiuscia Carpinteri, direttore VideoMediterraneo, una delegazione del quotidiano La Sicilia, guidata da Marco Sammito e Giorgio Liuzzo, Alessandro Bongiorno, direttore del periodico Insieme.

Tra i temi affrontati il precariato e l’esercizio abusivo della professione, diffuso in tutto il territorio, che l’Odg sta avversando in tutte le sedi opportune.

In proposito, il Consiglio invita a segnalare violazioni e irregolarità anche negli enti pubblici.

