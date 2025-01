 Il Comitato Nazionale dei Tribunali Accorpati chiede ripristino significativo della geografia giudiziaria

Roma. Si è svolta oggi, presso la sede dell’Organismo Congressuale Forense, l’Assemblea del Comitato Nazionale dei Tribunali Accorpati, convocata per discutere le problematiche legate alla riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari in Italia, a oltre undici anni dalla soppressione di numerosi tribunali.

L’ordine del giorno ha messo in luce l’insoddisfazione per i risultati ottenuti dalla Legge n. 148/2011, che mirava a garantire risparmi di spesa e una maggiore efficienza della giustizia, ma che, secondo i membri del Comitato, ha portato a sprechi di risorse pubbliche e a un deterioramento del servizio giudiziario.

Durante l’incontro, è stata evidenziata l’importanza di ripristinare i tribunali soppressi, sottolineando che gli impegni presi dal Governo, in particolare dal Sottosegretario alla Giustizia On.le Andrea Delmastro, devono essere rispettati. Tuttavia, i membri del Comitato hanno espresso preoccupazione per un possibile cambio di orientamento nelle modalità di ripristino, che potrebbe minare gli sforzi compiuti per ottenere l’adesione delle istituzioni locali e delle assemblee regionali.

“Il nuovo approccio ipotizza modalità soggettive diverse da quelle precedentemente concordate, rischiando di compromettere la credibilità delle istituzioni e il diritto dei cittadini all’accesso alla giustizia”, ha affermato il Presidente del Comitato, Avv. Pippo Agnusdei.

Inoltre, è stato sottolineato che i fenomeni sismici che giustificherebbero il ripristino dei tribunali in Abruzzo non sono un problema isolato, ma riguardano l’intero territorio nazionale. Pertanto, il Comitato ha auspicato che il Governo presenti al Parlamento un disegno di legge che tenga conto di criteri oggettivi, come la popolazione e la presenza di infrastrutture giudiziarie, e che consideri anche le proposte di ampliamento oltre i confini amministrativi.

In conclusione, l’Assemblea ha ribadito l’importanza di una giustizia di prossimità e ha chiesto misure concrete per garantire l’efficienza e l’accessibilità del sistema giudiziario in Italia, affinché i cittadini possano esercitare pienamente il loro diritto alla giustizia.

