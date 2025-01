Vittoria. Proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi

Vittoria ha il Sindaco e il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi . Ieri nella sala Carfì, sede della civica assise, i neo eletti hanno prestato giuramento alla presenza del Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, delle autorità locali, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e delle famiglie, degli studenti eletti. Giulia Pantò è stata ufficialmente nominata Sindaco dei Ragazzi e rimarrà in carica due anni. Il Consiglio dei Ragazzi, composto da 12 consiglieri, è stato eletto tra gli studenti dei 7 istituti comprensivi delle scuole primarie e delle scuole secondaria di primo grado del territorio. Questi giovani rappresentanti avranno il compito di portare avanti proposte e iniziative per il miglioramento della comunità e della vita scolastica, dell’ambiente, della cultura, dello sport e dell’inclusione sociale, lavorando a stretto contatto con l’amministrazione comunale. Ad essere eletti, come consiglieri, sono stati: Ilary Arrabito (che aveva ottenuto gli stessi voti di Giulia Pantò e al ballottaggio ha perso per due soli voti di scarto), Rebecca Busacca, Gabriele Distefano, Pietro Fiammetta, Manuel Luigi Guarino, Giorgia La Rosa, Giuseppe Marzo, Diego Armando Petitto, Giuseppe Russello, Valerio Saraceno, Karola Segreto e Valerio Zorzi. Quest’ultimo ha prestato giuramento in collegamento via whatsApp perché a letto con la febbre. Visibilmente emozionati, ma professionali e determinati hanno enunciato la formula del giuramento in una sala consiliare gremita di gente.

Il Sindaco Francesco Aiello ha commentato l’iniziativa sottolineando l’importanza di progetti come questo per avvicinare i giovani alla cittadinanza attiva: “L’iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’opportunità unica per avvicinare i giovani alla vita politica e per farli sentire parte attiva della comunità. Questa è un’esperienza che va fatta con serietà. Attraverso questo percorso, imparano il valore della democrazia, della collaborazione e del rispetto reciproco. Lavoreremo insieme per costruire questa città. Ritengo che, un amministratore deve essere attento alle esigenze dei giovani. Voi siete il futuro di Vittoria. Auguro al nuovo Sindaco dei Ragazzi e a tutti i consiglieri un mandato ricco di soddisfazioni e di successi.”

“La partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica- ha proseguito il Sindaco Aiello- è un segnale positivo e un investimento per il futuro della nostra comunità. Siamo certi che sapranno offrire spunti liberi, preziosi e idee innovative”.

L’evento ha segnato un momento importante per la comunità, unendo giovani, istituzioni e famiglie in un simbolico passaggio di valori democratici e di impegno civico.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà periodicamente per discutere e sviluppare progetti, stimolando un dialogo costruttivo e collaborativo con l’amministrazione comunale.

