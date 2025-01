Ragusa. Mobilità urbana in occasione delle celebrazioni per l’anniversario del terremoto

“Una unica, storica, celebrazione congiunta con San Giovanni e San Giorgio, un solo grande Centro storico e un forte sistema di mobilità.

Anche in occasione delle celebrazioni per l’anniversario del terremoto il servizio di trasporto pubblico che collega il Centro e Ibla è stato rafforzato. Un potenziamento, afferma l’Assessore Giovanni Gurrieri, pensato per tutti coloro i quali vorranno prendere parte alle celebrazioni ma anche per favorire la risalita e la ridiscesa dei fedeli che parteciperanno alle processioni.

Di seguito il dettaglio:

Collegamento veloce dal capolinea di piazza del Popolo (stazione) al capolinea del SS.Trovato (Ibla)

* linea verde: 17:00/01:45

* linea rossa: 19:00/01:45

* linea verde straordinaria: 12:00/13:45 (domenica 12 gennaio)

Linee urbane

* linea 1: 07:00/20:30

* linea 2: 07:15/20:00

* linea 3: 07:30/23:45

Biglietti e info sull’app RagusaBus.

Per informazioni sulle fermate e sulle linee https://www.etnatrasporti.it/servizio-urbano-ragusa-bus/ ”.

