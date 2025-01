Ordine pubblico e movida a Scicli, tolleranza zero

Tolleranza zero a partire da questo fine settimana, con una importante stretta sulla movida cittadina a Scicli.

Il sindaco Mario Marino ha firmato oggi l’ordinanza con cui fa divieto di vendere bibite alcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro su tutto il territorio comunale.

Il divieto riguarda il consumo, il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o di contenitori realizzati in vetro.

Gli esercenti e le attività di somministrazione dovranno mettere a disposizione della clientela bicchieri e contenitori biodegradabili.

Le multe previste possono arrivare sino a 500 euro.

Sul fronte della prevenzione di episodi criminosi e di atti di vandalismo il sindaco ha incontrato oggi a Ragusa il Colonnello Carmine Rosciano, Comandante provinciale dei Carabinieri, al fine di rappresentare il fenomeno degli ultimi atti di teppismo urbano che si sono verificati nei giorni scorsi.

Il confronto con il Comandante provinciale è stato come sempre molto proficuo e ha permesso di concordare una serie di servizi mirati che già a partire dal prossimo weekend saranno messi in atto di concerto con la Polizia Locale, i cui agenti effettueranno servizio a piedi nel centro storico.

