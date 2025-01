Ragusa, annullato decreto sequestro preventivo per 650 mila euro

Il Tribunale del riesame di Ragusa, presieduto dal giudice Vincenzo Ignaccolo, ha dichiarato l’ inefficacia del decreto di sequestro preventivo della somma di oltre 650.000 euro emesso nei confronti di un noto imprenditore cinese che opera nel settore dell’ abbigliamento a Ragusa ed in provincia.

L’ uomo era accusato di evasione fiscale, in particolare di non aver presentato la dichiarazione dei redditi e di non aver versato le imposte allo stato, tra cui l’ Iva.

Il Gip nel motivare il sequestro aveva ipotizzato che le somme sequestrate potevano consentire l’ aggravamento delle conseguenze del reato.

Subito dopo la notifica del provvedimento l’ imprenditore cinese si è rivolto all’ avvocato Michele Savarese il quale ha impugnato il sequestro e ne ha fatto dichiarare l’ inefficacia, pertanto sono state restituite le somme sequestrate.

L’ imprenditoria cinese nella provincia di Ragusa è molto florida, non solo nell’ abbigliamento ma anche nella vendita di oggettistica e soprattutto nella ristorazione.

