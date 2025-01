Coraggio Comiso. “La Finanziaria e le solite mance date ai Deputati”

“Le solite mance date ai deputati in occasione dell’approvazione della Finanziaria all’Ars, sebbene il fine sia apprezzabile, sono da contestare nel metodo che poco o nulla c’entra con la necessità di potere contare su una classe politica e su una classe dirigente che sappia davvero dove intervenire. Finanziamenti stanziati a pioggia, come se si trattasse di una sorta di asta o, peggio ancora, di un fantomatico calciomercato, ci fanno comprendere come ci sia ancora molto da fare per quanto riguarda la strada della Politica, quella con la P maiuscola”. Lo dice il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, a proposito delle scelte effettuate di recente a Palermo e che, per la provincia di Ragusa, hanno tenuto conto soltanto in una residua parte. “Come se non lo sapessimo – continua Liuzzo – ci ritroviamo a recitare il ruolo di scorta di tutto, con buona pace di chi ci governa e ci fa apparire lontani anni luce da determinate dinamiche. E però, anche in questa occasione, una serie di fondi sono stati catapultati sul territorio ibleo e nello specifico anche sulla città di Comiso, che, anzi, rispetto al panorama provinciale, sembra aver recitato la parte del leone. Certo, ci sarebbe da chiedersi come mai, per l’ennesima volta, pur a fronte di stanziamenti che sono stati ritenuti ingenti per la città, nessun intervento è stato predisposto per il sovrappasso del Passaporto che attraversa il fiume Ippari e che, a distanza ormai di anni, risulta essere ancora in uno stato grave di degrado, con la viabilità interrotta che spacca in due la città e con i conseguenti significativi disagi per gli operatori agricoli e i residenti. Per non parlare del passaggio a livello all’ingresso di Vittoria che, di fatto, costituisce un pericolo non da poco in un’arteria molto trafficata, soprattutto per ragioni di carattere medico-ospedaliero visto che a Comiso non c’è ospedale e l’unico passaggio verso un nosocomio è quello che di fatto rischia di essere inibito. Dunque, secondo me, non trovare le risorse economiche per quello che dovrebbe risultare come un intervento prioritario risulta assolutamente inspiegabile e continuerò a denunciare questa anomalia con tutto il fiato che ho in corpo”.

