Nuovi arrivi nel Ragusa Calcio. Si tratta del centrocampista Battaglia e del terzino Esposito

Il Ragusa Calcio annuncia due nuovi arrivi in casa Azzurra: si tratta del centrocampista Battaglia, già noto nell’ambiente azzurro, e del terzino Esposito.

Qui di seguito la scheda di presentazione dei nuovi giocatori.

SEBASTIANO BATTAGLIA

Data di nascita- 25/10/2002

Luogo di nascita- Catania

Ruolo- Centrocampista

Altezza- 1.67 m

Peso- Kg 63

Esperienze passate:

-Settore Giovanile Ragusa

-Santa Croce (Eccellenza 2018/19 e 2019/20)

-Ragusa (Eccellenza 2020/21 e 2021/22)

-Mori Santo Stefano (Eccellenza 2022/23)

-Vultur (Eccellenza Basilicata 2023/24)

-Modica (Eccellenza 2024/25)

Commento del giocatore Battaglia: “Già conosco la piazza, sono contento di essere qui, per me è come tornare a casa. Sono stato accolto anche dai tifosi che ringrazio per i messaggi che ho ricevuto. Ringrazio la società per la fiducia”.

BERNARDO ESPOSITO

Data di nascita- 16/09/2004

Luogo di nascita- Roma

Ruolo- Terzino sinistro

Altezza- 1.83 m

Peso- Kg 77

Esperienze passate:

-giovanili della Roma

-Atletico Vescovio (Eccellenza 2021/22)

-Brindisi (Serie D 2022/23)

-Nocerina (Serie D 2023/24)

Commento del giocatore Esposito: “Contento di stare qui, spero di fare bene per la piazza. Ho conosciuto i miei compagni di squadra e mi hanno subito accolto. Per questo posso dire che insieme possiamo dare il massimo”.

Salva