Falsi carabinieri e avvocato truffano una donna a Chiaramonte Gulfi

Fingendosi maresciallo, carabiniere e avvocato, hanno truffato un’anziana signora di Chiaramonte Gulfi lo scorso 2 gennaio. L’anziana sarebbe stata prima raggiunta telefonicamente da due individui, uno si è spacciato per maresciallo e l’altro per avvocato del figlio che, a loro dire, era stato trattenuto in caserma per motivi non chiariti. I due hanno chiesto denaro alla donna per le procedure di liberazione del figlio. Un complice ha raggiunto la signora in casa fingendosi carabiniere, ma indossando abiti civili. La malcapitata, non avendo a disposizione denaro in contante, ha messo a disposizione del truffatore tutto l’oro che aveva in casa oltre a degli oggetti preziosi. Secondo quanto è stato ricostruito, la donna avrebbe subito un danno ingente. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri.

