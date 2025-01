Lunghe code sul ponte Costanzo, causa distacco di una griglia

Lunghe code sul ponte Costanzo, a causa del distacco di una griglia coprigiunto che ha causato rallentamenti lungo la strada statale 115, nel tratto Modica e Ragusa. A farne le spese un’automobilista in transito, che per fortuna ha riportato solamente la foratura di uno pneumatico, riuscendo a fermare l’auto e avvisando le forze dell’ordine del pericolo. Per fortuna nessun incidente si è registrato. Sul posto la polizia stradale che è riuscita nel giro di poco tempo a regolare il traffico, istituendo un senso unico alternato per garantire la sicurezza ai veicoli in transito. Avvisati i tecnici dell’Anas che hanno provveduto in tempi brevi a ripristinare la griglia.

