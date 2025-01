Le strade di Scicli ridotte a colabrodo. Scimonello: Sono pericolose per i cittadini”

Strade dissestate ovunque. Buche sull’asfalto a pochi centimetri l’una dall’altra. L’emergenza buche a Scicli e nelle borgate, ha raggiunto livelli preoccupanti, poiché, il problema causa spesso disagi per i pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti. Per tale situazione insorge l’ex consigliere e assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello: “Le strade di Scicli appaiono come una ‘groviera’: piene di buche e sono un pericolo per i suoi cittadini, ogni giorno pedoni, ciclisti, automobilisti e motociclisti rischiano seriamente di farsi male”.

“Oltre a costituire un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, – scrive Guglielmo Scimonello – le buche e le strade dissestate di Scicli, creano un danno anche a livello economico sia direttamente che indirettamente. A causa del manto stradale disconnesso e di molte arterie stradali che risultano al buio, infatti, ogni anno sono numerosi i cittadini costretti al cambio di uno o più pneumatici o di parti meccaniche dei mezzi, per una spesa media oscillante tra i 150 e i 200 euro. E a pagare dazio non sono solo i cittadini ma anche tutti coloro che lavorano con l’auto. Costi che incidono anche sui bilanci della pubblica amministrazione per contenziosi ed indennizzi”.

“E’ un dramma – continua Scimonello – che ormai viene vissuto nella maggior parte delle strade di tutto il territorio di Scicli e i cittadini sono stanchi di guidare l’auto facendo la gimcana tra i crateri. Circolano addirittura notizie di malcapitati che, a causa delle buche stradali, perdono il controllo del mezzo, rompono un cerchione o causano un incidente stradale. Va ancora peggio per ciclisti e motociclisti che rischiano di farsi molto male.

Mentre l’amministrazione programma – conclude l’ex amministratore comunale Scimonello – auto e moto percorrono strade sempre più pericolose, che rappresentano un’offesa alla civiltà e un ulteriore smacco alla vivibilità del territorio.

