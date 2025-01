Pozzallo, arrivati 47 migranti su Ong Resq People

47 persone sono arrivate al Porto di Pozzallo dopo essere state, soccorse dalla Ong Resq People. Due, in particolare, i soccorsi operati dalla Ong: uno di 21 persone e un altro di 26. Tutti uomini, provenienti da Egitto, Siria, Sudan, Marocco, Bangladesh. Nessuna criticità è stata riscontrata al momento dello sbarco. I migranti stanno tutti bene, a parte diversi casi di scabbia e due feriti per un trauma non recente a un occhio e un colpo a un ginocchio, e la macchina organizzativa ha messo in atto tutte le procedure standard di identificazione e successivo alloggio presso le strutture cittadine. A causa dei casi di scabbia, la nave della Ong dovrà osservare delle specifiche misure di sanificazione. Da oggi, inoltre, prendono il via anche le indagini per risalire agli organizzatori e agli scafisti di questo ennesimo viaggio della speranza. In banchina, oltre ai volontari del Gruppo Comunale di Pozzallo, hanno prestato assistenza anche i colleghi della Misericordia di Modica (con ambulanza) e i volontari della Croce Rossa Italiana.

