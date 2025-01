Modica. ritrovata “Luna” la cagnolina smarrita in zona Michelica Crocevie

E’ stata ritrovata “Luna” una cagnolina razza cavalier Kinston di colore bianco e miele. Luna si era smarrita qualche giorno fa, per la disperazione della sua padrona. Grazie all’annuncio pubblicato sul sito radiortm.it, la cagnolina è tornata a casa per la gioia di tutti. Luna, rappresenta un valore aggiunto per la proprietaria, perché riesce a farsi amare condividendo tanti bei momenti insieme a tutta la famiglia. Un grazie immenso da parte della proprietaria, che finalmente è tornata a sorridere, perché, Luna è una compagna, oltre che un’amica.

