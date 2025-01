Fondi regionali per Modica. Belluardo: “Occhio di riguardo tangibile per la città”

“I fondi regionali dedicati a servizi fondamentali, ad interventi di impatto immediato e anche in prospettiva, sono il segno tangibile di come la Regione abbia un occhio di riguardo per Modica”. Ad affermarlo è il Vice Sindaco Giorgio Belluardo (FOTO). “E questo grazie al lavoro dell’onorevole Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali all’ARS. La sua presenza qui, significa affermare che la sinergia istituzionale non è cosa intangibile ma un fatto sostanziale e concreto. Attraverso l’articolo 6 della legge Finanziaria e il maxiemendamento collegato allo strumento varato a fine anno alla Regione, Modica potrà fruire di oltre 3 milioni e mezzo di euro”.

Centomila euro arriveranno come città Bandiera blu, Bandiera lilla e Plastic free per interventi a favore delle politiche ambientali. 300.000 gli euro a sostegno della cosiddetta ‘ospitalità canina’ e 200.000 quelli stanziati a favore delle politiche di accoglienza degli immigrati. 48.000 gli euro che la Regione ha destinato per il salvataggio a mare. E’ importante sottolineare che gli interventi disposti per Modica dalla Finanziaria regionale hanno un valore concreto per la nostra Città. Ad esempio, come comune di territorio ‘vasto’, Modica potrà fruire di quasi 338.000 euro che serviranno ad interventi di manutenzione e potenziamento dei servizi.

“E’ palese la visione di Città che va oltre il tempo contingente, contenuta negli interventi che abbiamo annunciato stamani. Ed è quella che si concretizza nei 110.000 euro che andranno a Modica come sito UNESCO e nei 150.000 destinati per le politiche di Valorizzazione turistica e di Marketing territoriale. Importantissimo il contributo che arriverà a Casa Quasimodo: 400.000 euro annunciati dall’onorevole Abbate e che serviranno non solo a recuperare l’intera struttura ma anche a sistemare il percorso naturale che c’è fra Casa Quasimodo e il Castello dei Conti, offrendo alla pubblica fruizione un’area di grande suggestione.

A vantaggio delle scuole modicane e dei loro servizi, continua Belluardo, 240.000 euro sono stati stanziati per l’abbattimento del costo della mensa scolastica nella scuola dell’Infanzia e a tempo pieno e ben 225.000 andranno direttamente ai tre istituti più grandi (Carlo Amore, Raffaele Poidomani e Ciaceri/Santa Marta) per l’acquisto di pullman di trasporto alunni per tutte le attività educative. Vanno sottolineati anche i 425.000 euro di contributo che serviranno ad abbattere i costi del trasporto scolastico per alunne e alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado. 150.000 euro, inoltre, sono poi destinati al trasporto urbano gratuito per gli under 20 il che significa che i nostri ragazzi potranno fruire del bus urbano senza spendere un euro e con giovamento anche per la loro sicurezza.

Un fatto di eccezionale importanza come importante, condividendo quanto sottolineato stamattina dall’onorevole Abbate, è l’intervento a sfondo sociale con i 100.000 stanziati per la realizzazione di un Centro di aggregazione socio-educativo. 100.000 saranno anche gli euro destinati alla copertura delle spese per il funzionamento degli uffici del giudice di Pace.

Confermata infine in questa Finanziaria, l’attenzione che l’azione parlamentare dell’onorevole Ignazio Abbate riserva al gioiello della cultura della nostra Città: il teatro Garibaldi. Come dimostrano i 260.000 euro che serviranno a rinnovarne gli arredi e i 100.000 euro per le nuove stagioni di prosa e musica. Ultimi ma non certo in ordine di importanza, i finanziamenti per le parrocchie di Modica che giungeranno direttamente ad esse dalla Regione: 155.000 euro per feste patronali ed attività socio-culturali nell’anno giubilare”

Salva