Calcio, il Modica “pesca” l’attaccante nella C portoghese

Il Modica Calcio avrebbe trovato l’attaccante per rinforzare il reparto. Pare raggiunto l’accordo per tesserare il talentuoso attaccante esterno d’attacco portoghese, Eba Viegas (nome completo Ebanilson Domingos de Lima Viegas), classe 1999, altezza 175 cm, peso 69 kg, proveniente dalla società Caldas SC, che partecipa alla Liga 3 del Portogallo, dove in questa stagione ha accumulato 13 presenze in campionato, giocando pure tre partite (con una rete) in Coppa Portogallo. Le sue migliori stagioni, come ci conferma l’esperto Piero Boncoraglio, le ha giocate con il Moncarapachese (25 presenze e 5 reti nel 2021/22)(22 presenze e 4 reti nel 2022/23). Nella stagione 2023/24 ha esordito come qualificazioni ai Mondiali di calcio, con la maglia della sua nazionale d’origine, Sao Tomé e Principe (Viegas ha doppio passaporto), disputando in totale 4 gare.

In precedenza, vanta ben 12 presenze nelle qualificazioni di due edizioni della Coppa d’Africa, fra il 2021 ed il 2024.

Salva