Nominati i nuovi Direttori delle strutture complesse di Urologia e Anatomia e Istologia Patologica di Ragusa

L’ASP di Ragusa, con due delibere di recente adozione, ha ufficializzato la nomina di due nuovi direttori di Struttura complessa, usciti vincitori dalle relative procedure concorsuali.

Graziano Caldarella, 53 anni, come già avevamo annunciato, è stato nominato Direttore dell’U.O.C. di Urologia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per i prossimi cinque anni. Il percorso formativo di Caldarella include esperienze in prestigiose strutture come l’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Catania, le “Molinette” di Torino e il “Papardo” di Messina. A Ragusa ha già ricoperto ruoli di rilievo, tra cui la guida ad interim dell’U.O.C. di Urologia del “Giovanni Paolo” II e dell’U.O.S. del “Maggiore-Baglieri” di Modica. Tra le sue aree di competenza figurano la chirurgia mininvasiva laparoscopica e lo sviluppo del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del carcinoma prostatico. “È un grande onore per me assumere questo incarico – dice Caldarella -. Mi dedicherò a garantire cure di alto livello, sostenere la crescita professionale dei collaboratori e introdurre tecnologie innovative per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il mio obiettivo è consolidare un reparto d’eccellenza, capace di rispondere con competenza e tempestività ai bisogni del territorio”.

Salvatrice Antonella Di Mercurio, 52 anni, è stata nominata invece Direttore dell’U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica di Ragusa. Di Mercurio ha maturato esperienza prevalentemente sui tumori del tratto gastro-intestinale, del sistema emolinfopoietico, della tiroide e della mammella in quanto membro dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari del colon-retto, della tiroide, della prostata e della Breast Unit, fondamentali nella stesura dei PDTA. Nell’ambito dell’Anatomia patologica, ad esempio, si decide la target therapy dei pazienti oncologici, si effettuano esami estemporanei durante gli interventi chirurgici e prima dei prelievi d’organo in corso di espianto e si eseguono riscontri diagnostici. “Sono onorata per la fiducia accordatami, consapevole dell’importanza del ruolo – dice la dottoressa Di Mercurio -. Insieme al mio gruppo di lavoro, continuerò ad operare in stretta integrazione con le altre Unità Operative garantendo in primis la qualità delle prestazioni erogate e puntualizzando il ruolo fondamentale dell’Anatomia Patologica, che rappresenta il fulcro di tutte le specialità mediche e chirurgiche. Vogliamo promuovere la formazione continua e le attività di ricerca e completare la transizione alla Digital Pathology, che ci permetterà di migliorare qualità, tracciabilità e tempestività, oltre che implementare le prestazioni di biologia molecolare al servizio dei pazienti oncologici, riducendo i “viaggi della speranza” e migliorando la loro qualità di vita”.

A entrambi i primari giungono le felicitazioni della Direzione strategica aziendale. “Le nomine di Caldarella e Di Mercurio rappresentano un importante passo avanti per la nostra Azienda – ha dichiarato il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza -. Entrambi i professionisti hanno dimostrato, attraverso il loro percorso e i risultati ottenuti, una profonda competenza, dedizione e capacità di innovare. Sono certa che sapranno guidare le rispettive Unità Operative Complesse con professionalità ed entusiasmo, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità delle cure offerte ai cittadini. Formulo a entrambi i migliori auguri di buon lavoro per affrontare con successo le sfide future”.

