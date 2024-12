Trascorso il Natale, il Modica Calcio torna ad allenarsi

Ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio, dopo il rompiamo le righe concesso per permettere a tutti di trascorrere il Natale con le famiglie è tempo di tornare ad allenarsi per farsi trovare pronti alla ripresa del campionato con l’inizio del girone di ritorno.

La formazione rossoblu si è ritrovata al Vincenzo Barone dalle 15:00 per una seduta pomeridiana.

Si è rivisto in campo Idoyaga, con Incatasciato che ha lavorato a parte e Cacciola assente per un intervento di chirurgia dentale. In permesso invece: Arquin, Neto, Kondila e Vitelli, che ritorneranno presto in gruppo dopo aver trascorso le feste con i familiari.

Domenica 29 previsto un allenamento congiunto con il Pro Ragusa in attesa di tornare in campo la settimana successiva, allo Stadio Vincenzo Barone, contro la Leonzio.

