Incidente stradale intorno alle 19,30 in via Nazionale. Un giovane alla guida di una moto, nell’ abbordare una curva è finito contro il muro e poi contro un veicolo che stava sopraggiungendo dal senso opposto. L’uomo è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso e sottoposto agli accertamenti necessari. Per i rilievi la polizia locale. Carabinieri e polizia di Stato hanno gestito la viabilità.

