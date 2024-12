Scicli. Domenica il 7° Trekking di Natale

Torna come ogni anno il Trekking di Natale, giunto alla sua settima edizione, organizzato da Esplorambiente per domenica 29 dicembre. Il sito prescelto è la parte più a monte della Cava San Bartolomeo a Scicli, a partire dal cosiddetto Ponti ri Pisciagghialuoru e fino alla necropoli di C.da Calamarieri.

Mezza giornata all’insegna della storia passata e recente per una passeggiata immersi nella natura costellata da chiuse coltivate da carrubeti secolari e dalla molteplicità di vegetazione lungo gli argini della Cava. Prima tappa in un sito che negli anni sessanta è stato interessato dalle prime ricerche petrolifere ovvero ove dove è stato trivellato un pozzo che ha raggiunto la profondità di oltre 4000 m.

Si succedono lungo il cammino numerosi esemplari di carrubi alcuni piegati dalla forza del vento che costellano l’area carsica dominata dall’elemento principale rappresentato dal canyon e da tutte le microforme quali vaschette carsiche e fori di dissoluzione, alcuni di essi interessati in pochi centimetri quadrati da una variegata e molteplice vegetazione ciclamini, zafferani, calendule, camomille, silene, arisaro, felce, iris, narcisi.

Delle grotte scavate dall’uomo appaiono lungo il percorso, alcune occultate dalla vegetazione spontanea, un tempo nate come ipogei sepolcrali e poi trasformate, ormai qualche secolo fa’, in stalle o cisterne, ma tuttora, ormai da qualche decennio, rimasti quasi gli unici custodi di tutta la vallata.

A Calamarieri numerosi sono gli aggrottati presenti, vuoi un tempo area sepolcrale e poi sito rupestre, probabilmente fino a qualche decennio fa ancora utilizzato per lo svolgimento di una attività rurale.

Appuntamento alle ore 8:30 in Piazza Italia difronte Chiesa Madre in Scicli. Rientro a pranzo.

Raggiungimento del sito con auto propria. Lunghezza del percorso circa 5 Km

Gado di difficoltà medio-basso

Quota di partecipazione euro 5 esclusi bambini con età inferiore a 11 anni

Si consiglia abbigliamento da trekking o similare, acqua da bere e spuntino metà mattinata.

