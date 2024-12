Impianto di biomassa tra Modica e Pozzallo……..

Il Tar ed il Cga hanno dato ragione alla ditta che doveva costruire l’impianto di biogas con una produzione dichiarata di 499 metri cubi l’ora circa in Contrada Bellamagna, tra Modica e Pozzallo mentre dal progetto si evinceva che la produzione era di 672 mc l’ora circa. I magistrati hanno evidenziato che il ricorso “non è stato adeguatamente supportato” e che i ricorrenti “non erano legittimati a ricorrere in quanto non hanno provato il danno patrimoniale che avrebbero subito”. “È scritto nelle due sentenze – dice Giuseppe Iemmolo, uno dei ricorrenti davanti a Tar e CGA -. La prima udienza nel merito, avanti al Tar, è andata “bruciata” solo perché una parte intervenuta nel ricorso ad adiuvantum ha prodotto un accordo fra le parti, escluso il ricorrente principale, accordo totalmente disatteso, ma la semplice produzione al giudice ha fatto sì che questi rinviasse l’udienza giusto il tempo di richiedere ed ottenere dalla soprintendenza l’autorizzazione mancante, autorizzazione condizionata ma utile a sanare il vizio, così come scrive il giudice, come se il vizio fosse sanabile, pur in assenza di idonea sanatoria.

In atto, presso la Procura di Ragusa ci sarebbero un esposto vecchio di quasi tre anni ed una querela vecchia di due anni. Quest’ultima avrebbero generato l’iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto, l’accusa potrebbe essere “omissione atti d’ufficio”.

Salva