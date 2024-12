Giorgio Aprile nominato commissario della sezione modicana di Forza Italia

Giorgio Aprile è stato nominato commissario della sezione modicana di Forza Italia. La scelta è arrivata nel corso del direttivo provinciale riunitosi a Scicli per fare il punto della situazione dopo la chiusura del tesseramento lo scorso 30 novembre. Aprile, già assessore comunale a palazzo San Domenico, da qualche mese aveva aderito a Forza Italia. Il suo compito sarà quello di rimettere su il partito a Modica in previsione del congresso cittadino che quasi di certo si terrà in febbraio. Nel corso della riunione del direttivo, è stato anche ratificato l’ingresso nel partito del gruppo di Ispica con in testa il sindaco Innocenzo Leontini, i due assessori Massimo Dibenedetto e Lorenzo Ricca oltre alla consigliera Ketty Roccasalva.

Auguro buon lavoro a Giorgio Aprile – dice il segretario provinciale Giancarlo Cugnata – . Forza Italia a Modica ha bisogno di ripartire e di essere guidata da gente con esperienza che crede nel nostro progetto politico”.

“Ringrazio il segretario provinciale Giancarlo Cugnata e il direttivo – dichiara Giorgio Aprile – per avermi assegnato un compito importante e di responsabilità come quello che mi appresto a ricoprire. Strutturare, organizzare e preparare il partito al prossimo congresso è sfidante ed entusiasmante allo stesso tempo, soprattutto in una città dove la situazione politica ed amministrativa è a dir poco complicata anche alla luce degli ultimi fatti riguardanti la situazione economica e finanziaria”. L’incontro è stato anche l’occasione per lo scambio di auguri aperto agli iscritti e ai simpatizzanti.

