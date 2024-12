Modica. San Pietro prepara il 25esimo di sacerdozio di Don Stella

Oltre a San Giorgio, anche a San Pietro la comunità parrocchiale si prepara a festeggiare il 25esimo anniversario di sacerdozio del parroco don Giuseppe Stella che, con don Michele Fidone, è stato ordinato presbitero il 27 dicembre del 1999. Il prossimo 27 dicembre, a distanza di 25 anni esatti, a San Pietro, nella stessa chiesa che ha accolto l’assemblea diocesana per il rito di consacrazione dei due seminaristi, il vescovo di Noto, mons. Rumeo, celebrerà alle 18.30 l’Eucaristia di ringraziamento per questi anni di fecondo apostolato di don Stella a Pozzallo, a Ispica, a Pachino e ora a Modica in quella che è stata la sua parrocchia di nascita e nella quale è maturata la sua vocazione sacerdotale.

Salva