Ragusa. Prorogate al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni e le concessioni dehors

L’Assessore allo Sviluppo Economico del comune di Ragusa, Giorgio Massari, comunica che il Ddl Concorrenza 2024 (approvato con legge 193/2024 e in vigore dal 18 dicembre 2024) prevede un’importante misura che mira a regolamentare in modo definitivo l’uso dei dehors.

Il provvedimento introduce una delega al Governo per adottare, entro 12 mesi, un decreto legislativo volto al riordino delle disposizioni e alla liberalizzazione delle procedure riguardanti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di tali strutture amovibili.

Contestualmente, il Ddl Concorrenza 2024 proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico in vigore.

Tenuto conto di quanto sopra, si porta a conoscenza degli interessati che l’Amministrazione Comunale adotterà una delibera di Giunta con cui si recepisce il contenuto della legge 193/2024 in ordine al profilo temporale dell’ampliamento alla data del 31.12.2025 a cui seguirà apposito avviso pubblico da parte della direzione del Settore VI a cui potranno presentare domanda tutti gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

