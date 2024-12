Concerto di Santo Stefano del Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica

Giovedì 26 dicembre a Modica presso la Chiesa Madre di S. Pietro alle ore 19.30, avrà luogo il consueto Concerto di Santo Stefano giunto alla 22^ edizione, eseguito dal Coro Polifonico e Orchestra d’Archi “Claudio Monteverdi” di Modica diretto dal M° Orazio Baglieri

Il concerto si avvarrà della presenza del M° Giorgio Cannizzaro che siederà all’Organo.

Per il ventiduesimo anno consecutivo il Coro “Monteverdi” e il suo Direttore, rinnovano l’appuntamento natalizio con la loro Città, evento culturale atteso e divenuto una tradizione per la Città di Modica. Quest’anno verrà presentato un programma ricco ed impegnativo di alta valenza musicale, di cui alcuni brani sono ispirati alla tradizione natalizia.

Il Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica è nato nel 1996 su iniziativa del M° Orazio Baglieri che ne è anche il Direttore.

Ha partecipato a diverse rassegne corali, concorsi regionali e nazionali, tra cui per ben due volte, previa selezione, al prestigioso Concorso Corale Nazionale “Guido d’Arezzo” che si svolge annualmente nella omonima città toscana.

Nell’aprile 2015 si è esibito in un concerto di musica rinascimentale – barocca presso il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla, con l’Edinburgh University Renaissance Singers di Edinburgo

Nel dicembre 2018 si esibisce a Roma con un concerto effettuato sabato 1 presso lo scenario incantevole e prestigioso del Pantheon e domenica 2 interviene alla Santa Messa all’interno della Basilica di San Pietro in Vaticano.

Dal 2002, il 26 dicembre di ogni anno, è protagonista a Modica dell’atteso “Concerto di Santo Stefano” giunto alla 22^ edizione, appuntamento culturale che il Coro “Monteverdi” regala alla sua Città esibendosi con brani e opere sempre più impegnative.

Salva