Scicli. Rifugio sanitario per cani, il Comune rimpingua finanziamento

Il Comune di Scicli ha deciso di rimpinguare il finanziamento del rifugio sanitario per cani in corso di ultimazione in contrada Canfoli, nella immediata periferia della città, lungo la Fiumara che conduce a Modica, con una somma di 64 mila euro di fondi comunali.

“Tale cifra si aggiunge ai 202 mila euro dell’originario finanziamento del Ministero dell’Interno”, spiega il sindaco Mario Marino che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo con l’assessore Enzo Giannone.

La struttura comunale potrà ospitare dieci randagi in attesa di essere trasferiti al canile dopo la microchippatura e la sterilizzazione ad opera dei servizi veterinari dell’Asp di Ragusa.

