Vittoria, trovato un uomo morto accanto alla stazione ferroviaria. E’ modicano

Un uomo di giovane età è stato trovato morto nei pressi della stazione ferroviaria di Vittoria. Il ritrovamento è avvenuto in Via Diaz ieri sera intorno alle 21 di ieri, vicino a un casolare abbandonato. Sull’episodio indaga la polizia di Stato. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Non si conoscono le cause della morte, ma le prime risultanze potrebbero fare propendere per una morte dovuta a cause naturali.

Salva