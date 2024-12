Comiso si arricchisce di un nuovo cittadino italiano di origine somala

Dal 19 dicembre la comunità si arricchisce di un nuovo cittadino Italiano. Si tratta di Abdibariis Osman Bashir. A comunicarlo, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“ Bashir è una giovane di origine Somala – racconta il sindaco – venuto 15 anni fa in Italia, dove ha lavorato duramente e, contemporaneamente, ha studiato per potersi laureare in scienze politiche a Mogadiscio, dove a breve potrà coronare anche questo sogno. Qui ha trovato accoglienza ed è stato da subito ben voluto dalla comunità. Il suo sogno – ancora Maria Rita Schembari – era sin dall’inizio quello di poter ottenere la cittadinanza Italiana, con la speranza di trovare porte aperte nella nostra Nazione. Nato nell’89, Bashir oggi è l’emblema della piena e totale integrazione, avendo accettato e condiviso i nostri usi e le nostre leggi. E sono fermamente convinta che questo ragazzo che, affettuosamente mi definisce “la sua seconda mamma”, rappresenti davvero tutte le persone exstracomunitarie sane, oneste e lavoratrici che varcano i nostri confini, spesso per sfuggire a fame, miseria, malattie e guerre, e noi abbiamo l’obbligo morale e costituzionale di accoglierle. Dopo il giuramento, Bashir fa parte a pieno della nostra società e a lui vanno i nostri migliori auguri nella speranza che possa raggiungere i suoi obbiettivi e coronare i suoi sogni”.

