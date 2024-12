Monterosso Almo. Assegnata in dotazione ai Rangers Europa una torre faro

Ieri il Presidente dei Rangers Europa di Monterosso Almo, Marco Primitivo, accompagnato da un volontario Rangers, Angelo Fratantonio, si è recato a Ragusa presso i locali della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile per ritirare una Nuovissima Torre Faro assegnata in dotazione in comodato d’uso ai Rangers Europa di Monterosso Almo.

La Torre Faro e’ una struttura che viene utilizzata per illuminazione di eventi e grandi spazi.

Permette di lavorare bene illuminando l’area di lavoro o l’area di colpita da qualche calamità, riducendo sensibilmente i rischi di incidenti e infortuni vari.

“ Questo sta a dimostrare che la Nostra Associazione sta lavorando bene – afferma il presidente dei Rangers Primitivo – e il lavoro svolto viene apprezzato da chi di competenza. Ringraziamo per l’assegnazione il dipartimento e chi crede in questa piccola realta montana e ringraziamo anche i nostri volontari che s’impegnano e si distinguono con meriti ovunque svolgono servizio. “



